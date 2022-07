Roma Cinema Arena: dal 19 luglio al 4 agosto film e incontri al Parco degli Acquedotti

Dal 19 luglio al 4 agosto la Fondazione Cinema per Roma realizzerà il Roma Cinema Arena, una grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti.

Ogni sera, a partire dalle ore 21.15, la rassegna ospiterà un programma di capolavori in versione restaurata, con due proiezioni previste per il sabato (ore 21 e ore 23). Ciascun film sarà presentato al pubblico da registi e attori. Tra i grandi classici che verranno presentati possiamo menzionare Febbre da Cavallo, I Mostri, Profondo Rosso, The Blues Brothers, Fantozzi e Il Buono, il Brutto e il Cattivo.

Ma, così come specificavamo inizialmente, non ci saranno solo film e proiezioni durante il Roma Cinema Arena, ma anche degli ospiti che arricchiranno le serate, facendo una presentazione introduttiva prima dell’inizio delle proiezioni. Tra questi possiamo menzionare Dario Argento, i Manetti Bros, Nanni Moretti, Enrico Vanzina, Emanuele Salce, Ricky e Gianmarco Tognazzi.

Per partecipare sarà necessario recarsi presso Parco degli Acquedotti, in via Lemonia, angolo via Appio Claudio (Roma). Si tratterà di eventi ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

A questo link potete trovare il programma completo del Roma Cinema Arena.