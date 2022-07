Offerte Amazon Prime Day: casco elettronico Iron Spider di Spider-Man in sconto

Le offerte dell’Amazon Prime Day permettono di acquistare il casco di Iron Spider targato Habso presente nel Marvel Cinematic Universe a un prezzo che risulta alquanto scontato, e permette di mettere mano sul gioiellino in questione in maniera conveniente.

Si parla nello specifico di un prezzo di 98,99€ che si presenta quindi con uno sconto del 31% rispetto al totale completo, il che rende di conseguenza il tutto particolarmente conveniente fino a che la riduzione del prezzo risulta ancora in vigore per questo Prime Day.

Il dispositivo in questione è ispirato all’Iron Spider del Marvel Cinematic Universe, con il casco in questione che ricorda quello da progettato da Tony Stark. Il gioiellino in questione permette agli occhi dell’uomo ragno di illuminarsi di rosso e di blu, con un totale di due led in grado di offrire un totale di 6 impostazioni, passando da luce bassa, media e alta.

Il link a cui potete accedere qui di seguito permette di mettere mano sul dispositivo in questione fino a che questo risulta ancora in sconto e permette quindi di procedere con l’acquisto in maniera particolarmente conveniente, prima che lo sconto possa terminare.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.