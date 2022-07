Indiana Jones 4: lo sceneggiatore cercò di convincere Spielberg a togliere gli alieni dal film

David Koepp, sceneggiatore che ha lavorato a Indiana Jones 4, ha di recente rivelato che l’idea di inserire gli alieni all’interno della storia non lo convinceva affatto, al punto di aver provato a dire a Steven Spielberg di rimuoverla dal soggetto.

Ecco le sue parole:

Quando sono stato ingaggiato ho provato a convincere Steven Spielberg a cambiare questa cosa, avevo un’altra idea, ma loro non vollero. Non voglio dire che la mia idea fosse migliore, ma credo che il film non piacque, al di là delle questioni più piccole, soprattutto per il fatto che i fan pensavano che gli alieni non stessero bene in una storia di Indiana Jones.