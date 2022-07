HeroQuest: pack delle Imprese Frozen Horror disponibile in pre-order su Amazon

La piattaforma di Amazon permettono di acquistare il pack delle Imprese Frozen Horror di HeroQuest al prezzo minimo, con il titolo in questione che si presenterà nella giornata del 5 settembre 2022 grazie alla compagnia Avalon Hill, ma può fin da subito venire acquistato per garantirsi di ricevere il tutto al day one.

Il titolo in questione si presenta ora come ora a un prezzo di 44,99€, ma c’è da sottolineare che in caso di ribassi prima del day one la compagnia permetterà di procedere in automatico con l’acquisto al prezzo minimo garantito, evitando quindi sovrapprezzi non corretti.

Il pacchetto espansione in questione contiene moltissimo materiale utile al fine di portare al livello la propria avventura all’interno del dungeon crawler da tavolo in questione, con anche un totale di 21 miniature utili al fine di portare al livello massimo la propria collezione, almeno per quel che concerne tutti gli appassionati del board game in questione.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di poter procedere con il pre-order, considerando che all’effettivo la data d’uscita fissata al 5 settembre è ormai sempre più vicina.

