Google Maps: svelato il widget per il traffico su Android

Un widget per Google Maps è disponibile per gli utenti Android tramite un aggiornamento lato server, mostrerà rapidamente il traffico vicino alla propria posizione.

Un nuovo widget è ora disponibile per gli utenti Android tramite un aggiornamento lato server, che permette agli utilizzatori di Google Maps di vedere il traffico presso la propria posizione in modo molto più rapido, infatti è stato aggiunto il “pulsante di azione mobile” in basso a destra del widget che consente all’utente di ingrandire e rimpicciolire l’immagine. Questo potrà essere utilizzato sia con un tema chiaro che con uno scuro a livello di sistema, inoltre può aprirsi per coprire un’intera home page o essere ridotto a una dimensione di 3×2.

9to5Google rivela che se si desidera mantenere questo widget sul proprio telefono Android, si dovrà concedergli l’accesso alla posizione “Sempre tutto il tempo”. Ma ora vediamo nel dettaglio come è possibile aggiungere questo widget al proprio smartphone in modo da sbloccare questa nuova funzionalità per Google Maps:

Per inserire il tutto sul proprio dispositivo Android, bisogna tappare per qualche secondo in un punto vuoto, dopo di che verrà visualizzato un menu con tre opzioni: Sfondo e stile, Widget e Impostazioni Home, a questo punto bisogna toccare la parola Widget, scorrere verso il basso fino a Mappe e toccare il widget Traffico nelle vicinanze, poi premere a lungo su di esso e farlo scorrere nella posizione sulla schermata principale in cui si desidera che appaia. Infine risulterà possibile diminuire e ingrandire le dimensioni del tutto.

C’è un altro widget di Google Maps che si può anche inserire nella schermata iniziale chiamato “Trova rapidamente luoghi nelle vicinanze”, questo a una barra di ricerca che consente di digitare il nome di una destinazione. Le icone nella parte inferiore del widget consentono di trovare rapidamente la posizione di case nella zona, luoghi dove fare shopping, ristoranti, caffetterie, negozi di alimentari e altro ancora.