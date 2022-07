Ghost Rider: Ryan Gosling vorrebbe interpretare il personaggio Marvel

Ryan Gosling ha rivelato durante un'intervista a Josh Horowitz che, nel caso si unisse alla Marvel, lo farebbe come Ghost Rider.

Ryan Gosling ha di recente rivelato che, nel caso in cui si unisse al Marvel Cinematic Universe, lo farebbe per vestire i panni di un personaggio in particolare: stiamo parlando di Ghost Rider. L’attore ha rivelato questo particolare parlando con Josh Horowitz.

Lo stesso giornalista di MTV ha raccontato di aver avuto una conversazione con Ryan Gosling, ed in attesa dell’uscita dell’intervista completa, ha dato questa succosa esclusiva:

Io e Ryan abbiamo parlato dei rumor che lo vorrebbero nei panni di Nova per il Marvel Cinematic Universe, e Ryan mi ha detto che sono notizie false. Ma questa mattina Ryan mi ha contattato di nuovo dicendomi che ci sarebbe un solo supereroe che lui vorrebbe interpretare, e sarebbe Ghost Rider.

Come vedreste Ryan Gosling nei panni di Ghost Rider? Fino a qualche tempo fa si è parlato in maniera insistente di Norman Reedus come possibile interprete del ruolo, e lo stesso attore ha cercato di alimentare queste voci.

Ad oggi però non è ancora stato fatto il casting di Ghost Rider. Fino ad ora il character è stato interpretato da Nicolas Cage, che ne ha vestito i panni per due film, nel 2007 e 2011. Ricordiamo che Ryan Gosling arriverà su Netflix il 22 luglio con The Gray Man.