Dungeons & Dragons: il Calderone Omnicomprensivo di Tasha arriva in italiano su Amazon

Amazon permette di mettere mano fin da subito sul Calderone Omnicomprensivo di Tasha di Dungeons & Dragons, gioiellino sia per i collezionisti che per chi non vede l’ora di migliorare la propria esperienza nel gioco da tavolo più famoso del mondo, con il titolo in questione che finalmente risulta disponibile anche in lingua italiana.

Parliamo di un prodotto che si presenta a un prezzo totale di solamente 39,99€, e c’è da sottolineare che non abbiamo a che fare con un pre-order, e che procedendo di conseguenza con l’acquisto risulta possibile fin da subito ricevere il manuale, con anche la spedizione veloce di Prime che risulta gratuita per gli abbonati alla piattaforma.

Il Calderone Omnicomprensivo di Tasha di Dungeons & Dragons include sottoclassi, opzioni per i personaggi, introduzioni dei patroni, incantesimi, manufatti e tatuaggi magici, oltre che regole facoltative estese e molto materiale pensato al fine di completare al meglio le proprie sessioni del GDR.

Il link che trovate qui di seguito permette di acquistare il manuale in questione a un prezzo che risulta per ora stabile, ma che potrebbe salire in futuro, con il bonus cultura che risulta anche attivabile.

