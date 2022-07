Creed 3: Tessa Thompson racconta l’esperienza con Michael B. Jordan regista

Tessa Thompson sarà anche in Creed 3 al fianco di Michael B. Jordan, ed approfittando di un’intervista del The Hollywood Reporter, l’attrice ha raccontato l’esperienza sul set con Jordan nella doppia veste di regista ed attore.

Ecco le sue parole:

È stato molto interessante lavorare con Mike come regista ed allo stesso tempo partner di recitazione. Quando facevamo una scena insieme lui era completamente dentro, non avevamo problemi ad entrare dentro le dinamiche dei personaggi. Ciò che cambiava era il tempo. Lui dopo che giravamo, a volte, doveva andare al monitor a rivedere. E questo ha reso le cose un po’ diverse dal solito. E poi, usualmente, io lavoro con gli sceneggiatori, mentre in questo caso per studiare le mie parti ho avuto un confronto anche con Mike. Mi ha dato più possibilità d’improvvisare rispetto a delle esperienze precedenti. Però ciò non ha cambiato le altre dinamiche.