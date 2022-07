The Last Train to New York: l’uscita rinviata a data da definire

The Last Train to New York, remake di Train to Busan, è stato spostato a data da definire a causa di Salem's Lot.

Il lungometraggio The Last Train to New York, remake di Train to Busan, è stato rinviato a data da definire. Questa scelta della Warner Bros. è dovuta al fatto che, con lo spostamento di Salem’s Lot al 21 aprile 2023 è saltata la data che era precedentemente occupata proprio da The Last Train to New York.

A rivelare la notizia è stato il sito Deadline, che ha specificato come “la Warner abbia temporaneamente spostato a data non definita il film The Last Train to New York, che doveva precedentemente uscire il 21 aprile”.

Timo Tjahjanto, il filmmaker che ha lavorato a V/H/S/94, The Night Comes for Us, e May the Devil Take You, sarà dietro la regia del lungometraggio che in Corea del Sud è stato diretto da Yeon Sang-ho. James Wan farà da produttore, mentre Gary Dauberman si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Al momento la New Line Cinema non ha ancora annunciato i nomi del cast che lavoreranno al progetto.

Il film originale fu distribuito nel 2016, presentato al Festival di Cannes. Il lungometraggio è diventato subito campione d’incassi, grazie alla sua storia thriller/horror con degli zombi di mezzo. Nel frattempo è uscito anche il sequel di Train to Busan, intitolato Peninsula, che è stato distribuito nel 2020.