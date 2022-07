The Last of Us Parte 1 è ufficialmente entrato in fase gold. L'atteso rifacimento del capolavoro di Naughty Dog è dunque pronto per essere pubblicato.

Tramite un tweet, Naughty Dog ha annunciato che The Last of Us Parte 1 è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

Siamo entusiasti di annunciare che The Last of Us Parte 1 è entrato in fase gold” ha annunciato il team su Twitter. “Congratulazioni ai Dogs e ai nostri partner di PlayStation, che hanno contribuito con passione e talento alla crescita del mondo di The Last of Us.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨ Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

L’annuncio di Naughty Dog conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà come nei negozi, come annunciato, il 2 settembre 2022. Annunciato con un trailer in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley, The Last of Us Parte 1 sfrutterà tutta la potenza della console Sony di nuova generazione per riproporre le avventure di Joel ed Ellie in versione definitiva.

Nelle ultime ore, Naughty Dog ha rivelato che a breve svelerà nuove informazioni su grafica e gameplay del gioco. Dato che manca circa un mese e mezzo all’uscita del gioco, è probabile che il gioco torni a mostrarsi in occasione della Gamescom 2022, la kermesse videoludica in programma dal 24 al 28 agosto. Non è detto, però, che il team non decida di tornare a parlarne già tra qualche settimana con approfondimenti sul PS Blog o altri brevi teaser.

Vi ricordiamo che il remake di The Last of Us arriverà su PS5 e successivamente anche su PC. Il gioco avrà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind.