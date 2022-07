Stargirl 3: il trailer della serie DC Comics di The CW

Dopo aver diffuso qualche settimana fa il teaser trailer di Stargirl 3, da poco The CW ha pubblicato il traile ufficiale del telefilm DC Comics arrivato alla sua terza stagione. L’esordio di Stargirl con le nuove puntate avverrà il 31 agosto.

Ecco il trailer di Stargirl 3.

Nel filmato possiamo vedere il ritorno di Starman (Joel McHale) mentre allena Stargirl (interpretata da Brec Bassinger). E poi sempre il personaggio di Starman si vede in conflitto con Pat Dugan, una situazione che si propone in un momento in cui i loro nemici diventano alleati. La terza stagione porterà avanti l’idea di far convivere il bene ed il male all’interno della stessa città. Il finale della seconda stagione ha mostrato i personaggi di Crocks e Tigress interessati a divenire dei vicini di casa della protagonista Courtney.

Nel cast di Stargirl sono presenti anche Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Meg DeLacy, e Hunter Sansone. I produttori esecutivi dello show sono Sarah Schechter, Glen Winter, Greg Beeman, Melissa Carter, Greg Berlanti e Geoff Johns.

Ricordiamo che su The CW, nonostante siano state cancellate diverse serie storiche dell’Arrowverse, sono presenti ancora telefilm come The Flash e Superman & Lois.

In Italia la serie Stargirl è stata trasmessa su Rai 4.