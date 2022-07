Smemoranda: in arrivo la nuova Smemo2023

Pronta ad accompagnare i ragazzi il prossimo anno scolastico, arriva la nuova Smemo 2023, che quest’anno è Fuori!. Questo è il titolo della nuova edizione Smemoranda: un invito a guardare finalmente “fuori” e scoprire il mondo, ma anche a essere fuori dagli schemi e dagli stereotipi per apprezzare tutte le identità e essere più inclusivi possibile. E anche un invito ad accettarsi, ricordandosi che non c’è niente di male a essere un po’ “fuori”.

Ecco alcune immagini dedicate ai vari modelli di Smemoranda 2023.

Nelle prime pagine del diario lo racconta bene Bebe Vio, che sprona i ragazzi a buttarsi “senza paura verso ciò che è ‘fuori’ dalla normalità”, proprio come fa lei con la sua Bebe Vio Academy, un programma inclusivo e “fuori dagli schemi” che rende lo sport accessibile a tutti.

Anche Francesca Michielin scrive come “dobbiamo continuare a colorare fuori dai bordi, a esplorare spazi nuovi”, mentre per Michele Bravi “essere ‘fuori’ significa essere delle finestre, cioè sapersi affacciare sul mondo custodendo l’interiorità”. Non mancano le declinazioni umoristiche sul tema, ad esempio quella di Max Angioni, che ricorda come – ai tempi della scuola – non farsi buttare fuori (dall’aula) non era da tutti, oppure il resoconto tragicomico di Davide Calgaro, sulla sua decisione di uscire di casa (e andare a vivere da solo) in piena pandemia.

Come sempre, anche in questa edizione di Smemo, le voci di tanti personaggi amati si alternano regalando ai ragazzi spunti di riflessione, risate, racconti e pezzi di sé, proprio come succede tra compagni di classe in un anno insieme.

Oltre a quelli già citati, hanno tirato “fuori” le loro storie anche rapper e performer come M¥SS KETA e Massimo Pericolo, sportivi come Filippo Tortu e Giacomo Raspadori, comici come Claudio Bisio, divulgatori e influencer come Francesco Barberini, iPantellas, Norma’s Teaching e Rick DuFer. Non mancano anche i contributi di importanti narratori dell’attualità, come Niccolò Govoni e Roberto Saviano.

Dentro la Smemo, come sempre, ci sono un sacco di contenuti divertenti e interattivi che scandiscono la settimana: il martedì una dose di buon umore insieme alle pillole umoristiche; il mercoledì le pillole di Tlon – il duo di scrittori e filosofi composto da Andrea Colamedici e Maura Gancitano – regalano dei piccoli strumenti per interpretare la realtà da punti di vista inaspettati e preziosi; il giovedì ci sono le citazioni tratte dalle serie tv, dai libri e dai versi più amati dai ragazzi. Per concludere la settimana, il venerdì spazio alla musica con la playlist di Smemo23 su Spotify: basta inquadrare lo Spotify code sullo Smartphone con la app Spotify per ascoltare il brano! Domenica è dedicata al relax, ma anche allo humour e al cinismo dei disegnatori di questa edizione.

All’interno della Smemo, Gino & Michele – direttori di Smemoranda insieme a Nico Colonna – “si chiamano fuori” e lo fanno attraverso un esercizio di stile che gioca attorno alla parola chiave di quest’edizione. Nico Colonna omaggia con un ricordo personale l’amico, nonché storico collaboratore di Smemo, Gino Strada.

Grande attenzione alla sessualità e a tutto quello che ruota intorno a questo tema centrale per gli adolescenti: la Smemo affronta l’informazione sessuale come un diritto necessario dei ragazzi e delle ragazze per lo sviluppo di un sano rapporto con sesso e emozioni. Tra le pagine della nuova edizione del diario c’è un glossario sull’identità di genere, una piccola e semplice guida che può aiutare a risolvere dubbi e un approfondimento tratto dalla serie tv di successo Sex Education sul sesso e l’intimità. Un approccio inclusivo, rappresentativo della sexual diversity, basato sul consenso e sulla body positivity che continua anche online sul canale Instagram di Smemoranda con la rubrica di educazione sessuale “Sex Confidence” firmata da Eleonora Lanzerotto, ostetrica e divulgatrice che si occupa di progetti di educazione affettiva e sessuale sui social e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il diario è connesso con i mondi digitali dei ragazzi attraverso i propri canali web ricchi di rubriche e contenuti creati ad hoc: i social Instagram, TiKTok, Youtube e Facebook, il sito smemoranda.it raggiungono oltre 2 milioni di impression settimanali. Anche nel 2023 il profilo Spotify del diario sarà aggiornato nel corso dell’anno con playlist a tema selezionate dalla redazione e dai collaboratori.

Continua l’impegno green di Smemoranda Group, che da anni promuove numerosi progetti di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, anche sul piano della responsabilità sociale, con specifico interesse per la tutela ambientale. Anche per il 2023 Smemoranda si prende cura dei 160 mila alberi piantati e gestiti dal Consorzio Forestale di Pavia per compensare le emissioni di CO2 derivate dalla produzione di diari e agende. Potete visitare i boschi Smemo nell’Oltrepò Pavese nelle località di Pavia, Spessa e Pieve Porto Morone. Questo impegno si traduce anche all’interno della Smemo 2023 in un redazionale firmato dal movimento Fridays for Future e un inserto dedicato ai giovani attivisti di FFF, per chiedere tutti insieme ai potenti di smetterla con i soliti bla bla bla e passare all’azione.

Di seguito l’elenco completo di tutti coloro che hanno scritto sulla Smemo 2023: Max Angioni, Francesco Barberini, Claudio Bisio, Michele Bravi, Davide Calgaro, Chiamamifaro, Mia Canestrini, Ckibe, Cap e Kazu, Federico Dimarco, Maria di Biase insieme a Corrado Nuzzo, Rick Dufer, Fridays for Future, Gianluca Galassi insieme a Silvia Nwakalor, Corinna Grandi, Nicolò Govoni, Highsnob, iPantellas, Germano Lanzoni, Ligabue, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, M¥SS KETA, Norma’s Teaching, Random, Giacomo Raspadori, Caterina Rocchi, Valentina Rodini, Rovere, David Rubino, Roberto Saviano, Massimo Temporelli, Tlon, Saverio Tommasi, Filippo Tortu, Licia Troisi, Alessandro Vanoni, Bebe Vio, Will.

Di seguito l’elenco completo di tutti coloro che hanno disegnato sulla Smemo 2023: Angelini, Bertolotti e De Pirro, Coletto, Caviglia, Corradi, Creanza, D’Agnano, Diari di brodo, Dinoesauriti, Guarnaccia, Juta, Maicol & Mirco, Marilungo, Migneco e Amlo, Natangelo, Tartarotti, Triolo e Freschi, Wallie, Greta Xella.

LE NUOVE SMEMO 2023

Come ogni anno, accanto alle copertine classiche in tante varianti di colore – nero, bianco, blu, rosa – ci sono le Special Edition:

SMEMO MANGA: una copertina dedicata agli amanti del manga e progettata dall’autore esperto di cultura nipponica Mangaka 96 (Luca Molinaro); l’illustrazione è firmata dalla disegnatrice Ninfadora, al secolo Mara Artiglia. Le 8 pagine di stickers sono a tutte a tema manga: dalle lettere con i caratteri giapponesi agli stickers con ramen e sushi per personalizzare quello che vuoi: la cover del telefono, i quaderni e naturalmente il diario.

SMEMO PLANET: una copertina pensata per chi vuole fare la differenza. BE THE CHANGE, infatti, è il messaggio che attraversa le pagine del diario e che racconta come ognuno possa dare un contributo per salvare l’ambiente, anche perché “there’s no planet B”, dice la frase sul retro. Una copertina che sembra un cielo stellato disponibile in due varianti: grigia con dettagli in fucsia, blu con dettagli in bianco.

SMEMO INFINITO: L’infinito attraversa il fronte e il retro della copertina con dettagli in oro o argento che impreziosiscono il diario e lo rendono unico! Avvicinando il fronte e il retro di due copertine si riesce a comporre il simbolo per intero: dedicato a chi vuole un messaggio in codice con la propria persona speciale… Disponibile in due varianti di colore: lilla con dettagli argento e nera con dettagli oro, entrambe nei formati M e L.

SMEMO OCTOPUS: Una copertina che assomiglia alla tua t-shirt preferita! Dopo il successo degli scorsi anni, torna la collab tra Smemoranda e Octopus Brand, due brand nati dal basso che hanno conquistato il cuore della gen Z. I tentacoli più famosi e amati attraversano questa Smemo regalandole un tocco di stile e originalità. Gli stickers con i loghi Octopus sono perfetti per personalizzare i tuoi oggetti preferiti o regalarli a chi vuoi tu. Smemo Octopus è disponibile in due varianti di copertina: nera/bianca e viola/arancio, entrambe formati M e L.

SMEMO TATTOO: una copertina dedicata a chi ama i tatuaggi e le illustrazioni old school dal gusto retrò, caratterizzati da linee spesse e definite. Nati nei primi anni del ‘900 e ispirati alla tradizione marinara, sono ancora oggi tra i preferiti degli appassionati. Smemo Tattoo è disponibile nel formato L.

SMEMO MORNING STARS: Questa Edizione speciale dedicata agli appassionati di videogame nasce in collaborazione con Morning Stars, uno dei team di gamer più importanti in Italia. In copertina ci sono frasi tratte dallo slang dei gamer, solo per veri intenditori. Disponibile in due varianti di colore: nera marmorizzata con scritta bianca e bianca marmorizzata con scritta nera, entrambe nei formati M e L.

SMEMO SPECTRUM: Una Smemo attraversata dall’arcobaleno e ispirata allo spettro dei colori, con una copertina pensata per gli appassionati di arte e design. Di spazio bianco infatti ne resta tantissimo, pronto per essere riempito di disegni, stickers e tutto quello che trasformerà la Smemo Spectrum in una piccola opera d’arte. Smemo Spectrum è disponibile nel formato L.

Smemo Classic, 4 colori di copertina:

· NERO

· BIANCO

· BLU

· ROSA

Due formati:

· M (11×15)

· L (13×17,7)

Anche quest’anno ci saranno le Smemo Special Edition:

· Manga (formati M e L)

· Infinito: lilla con dettagli argento, nera con dettagli oro (formati M e L)

· Morning Stars: nera, bianca (disponibile nei formati M e L)

· Planet: grigia con dettagli in fucsia, blu con dettagli in bianco (formati M e L)

· Spectrum (formato L)

· Tattoo (formato L)

· Smemo Octopus: nera/bianca, viola/arancio (formati M e L)

La nuova novità è la Smemo Lite: un concentrato di Smemo con una foliazione ridotta. Leggera sì, ma ironica come sempre!

· Formato 12×17

· In 3 colori di copertina: NERO, ROSA, BIANCO

Prezzo al pubblico: da 16,90 euro a 19,50 euro

ALTRI PRODOTTI SMEMORANDA

ALL BLACK SMEMO 2023 REBELS! – Questa edizione di All Black Smemo è dedicata ai Rebels: una raccolta di splendide immagini tratte dall’archivio Contrasto accompagna le citazioni e gli inserti redazionali dedicati alle figure ribelli più amate di sempre. Da Garibaldi a Anna Politkovskaja, dalle Pussy Riot a Lupin, da Don Andrea Gallo a Marielle Franco: alcuni di loro sono personaggi di finzione, altri fanno parte dei libri di storia e hanno pagato con la vita il loro essere contro, altri ancora la stanno scrivendo in questo momento, una pagina di storia. Tutti hanno in comune qualcosa: l’essere fuori dal coro, dissidenti e alla ricerca di una verità alternativa attraverso l’arte, la resistenza, la protesta, la musica, la vita. Tutti, per la durata di una canzone, di un film, di una giornata o di un’intera esistenza hanno raccontato in quanti modi si può essere Rebels.

Formato 12×16,5 e le due versioni, giornaliera e settimanale. Una penna nera in omaggio. Prezzo consigliato: 13,90 euro giornaliera e 13,50 euro settimanale.

UNI – Anche quest’anno torna UNI, la Smemo perfetta per l’università, a partire dal prezzo davvero pop e dal formato tascabile. Disponibile nella versione giornaliera o settimanale, l’agenda copre il calendario scolastico da settembre 2022 a settembre 2023 ed è pensata per organizzare al meglio l’anno accademico. Nella UNI è possibile annotare gli orari delle lezioni, gli appuntamenti della giornata e tenere sotto controllo i voti nel pratico libretto esami. E poi ci sono i box con gli orari di ricevimento dei prof, i memo per il prestito dei libri in biblioteca e le immancabili pagine a strappo per chi dimentica il quaderno a casa. All’interno di UNI c’è anche uno spazio dedicato a UniversityBox per accedere a sconti esclusivi e guadagnare con campagne ambassador per importanti brand internazionali. Scarica la app per Android e iOS oppure utilizza la pagina web di UniversityBox e registrati gratuitamente! UNI come unica è la copertina delle agende: telata e ispirata alle divise dei college americani, compatta grazie al pratico elastico e disponibile in 3 colori: blu con dettagli gialli, grigio con dettagli azzurri, viola con dettagli arancioni. Formato 12,5×18,5; giornaliera o settimanale. Prezzo consigliato: 13,90 euro giornaliera e 13,50 euro settimanale.