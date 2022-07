Offerte Amazon Prime Day: The Last of Us Parte II in forte sconto

Le offerte di Amazon per il Prime Day ci permettono di acquistare The Last of Us Parte II per PS4 ad un prezzo decisamente scontato. Ecco tutti i dettagli.

Le offerte di Amazon per il Prime Day ci permettono di acquistare The Last of Us Parte II in versione PS4 ad un prezzo super scontato. Il gioco è disponibile al prezzo di 14,99 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Un costo decisamente basso per l’indimenticabile avventura di Ellie.

Vincitore del Game of the Year ai The Game Awards 2020, The Last of Us Parte II narra una storia di vendetta, in maniera spietata ed intensa, spesso con esiti imprevedibili. La seconda avventura di Ellie ha fatto breccia nel cuore di critica e pubblico, rivelandosi una delle migliori produzioni della scorsa generazione.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per approfittare dello sconto a tempo limitato su The Last of Us Parte 2. Vi ricordiamo che la versione PS4 è funzionate anche su PS5, dove raddoppia il frame rate raggiungendo i 60fps.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.