Offerte Amazon Prime Day: Marvel’s Spider-Man disponibile in forte sconto

Le offerte dell’Amazon Prime Day permettono di acquistare Marvel’s Spider-Man a un prezzo decisamente scontato, il quale porta il titolo realizzato da Insomniac Games che ha ricevuto molti premi a un prezzo nettamente conveniente, considerando infatti che si parla di un totale di solamente 14,99€ per la versione PS4.

Abbiamo a che fare con uno sconto del 35% che rende il titolo in questione decisamente un best buy, perfetto per chi ha voglia di mettere mano su un open world per console pronto a offrire una nuova panoramica in merito alla storia dell’Uomo Ragno, con delle novità realizzate su misura da Sony per quest’universo.

Il gioco in questione vede infatti Peter Parker avere a che fare con dei nemici iconici del brandi di Spider-Man visti sotto una veste completamente nuova, che riguarda l’universo dei videogiochi, arricchito dal DLC stand-alone Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e dal futuro Marvel’s Spider-Man 2.

Il link a cui potete accedere qui di seguito permette di mettere mano sul gioco in questione al prezzo sopra elencato fino a che questo risulta ancora disponibile, e rende di conseguenza mettere mano sul titolo nella sua versione PS4 alquanto conveniente.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.