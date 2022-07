Offerte Amazon Prime Day: LG OLED C1 da 48, 55 e 65 pollici disponibili in sconto

Grazie alle offerte dell’Amazon Prime Day è possibile acquistare i TV LG OLED C1 da 48, 55 e 65 pollici a dei prezzi decisamente ridotti, con gli sconti che permettono di risparmiare sui dispositivi in questione, comunque costosi per via delle proprie potenzialità, ma di sicuro ora disponibili con offerte da non lasciarsi scappare.

Grazie alle potenzialità de device in questione e alla tecnologia OLED, che riesce a fornire un risultato da top di gamma per quel che concerne la riproduzione dei colori e i neri, i device in questione andrebbero di sicuro presi in considerazione da tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni di fascia alta. Vediamo di conseguenza gli sconti disponibili per l’Amazon Prime Day che riguardano i TV.

LG OLED C1 da 48 pollici

Il prezzo passa a 729 euro grazie a uno sconto che ammonta esattamente al 26%. Trovate il link per l’acquisto del dispositivo qui di seguito.

LG OLED C1 da 55 pollici

Il prezzo in questo caso scende fino a 899,99€. Trovate il link per l’acquisto del dispositivo qui di seguito.

LG OLED C1 da 65 pollici

Si parla in questo caso di solamente 1.459,00€. Trovate il link per l’acquisto del dispositivo qui di seguito.

