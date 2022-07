Moto Edge 30 Fusion: spuntano nuovi dettagli?

La notizia in questione arriva dal tipster Abhishek Yadav e Tech4Gamers, che hanno rivelato alcune specifiche cruciali del nuovo dispositivo della serie Edge di Motorola, oltre a dettagli riguardanti il display in suo possesso. Apparentemente, il nuovo dispositivo della serie Edge di Motorola, ovvero l’Edge 30 Fusion potrebbe sfoggiare uno schermo da 6,55 pollici con una risoluzione FHD +, ma non è ancora noto se questo pannello sarà un AMOLED o LCD, ma probabilmente supporterà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz o superiore. Va considerato che il suo predecessore (Edge 20 Fusion) offriva una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Oltre a questi dettagli, il report ha anche rivelato che il prossimo Moto Edge 30 Fusion potrebbe arrivare con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per almeno una configurazione di archiviazione, mentre altre possibili specifiche includono il sistema operativo Android 12 pronto all’uso e il supporto per la ricarica rapida da 68.2 W. Al momento, non si sa molto del nuovo telefono, tuttavia, potrebbe essere alimentato da una grande batteria da 5.000mAh simile ai modelli di ultima generazione.

Il telefono inoltre potrebbe anche essere dotato di un SoC MediaTek Dimensity 900U. Edge 20 Fusion offriva una configurazione a doppia fotocamera da 108 megapixel sul retro, quindi potremmo vedere un aggiornamento a triple fotocamere con Edge 30 Fusion, tuttavia, questo è ancora un report non confermato, quindi prendete questa notizia con le pinze per ora.

Sapevate inoltre che il Motorola Moto X30 Pro ha superato gli smartphone da gaming per quanto riguarda il AnTuTu? Incredibile ma vero, il dispositivo in questione ha ottenuto un punteggio di oltre 1,1 milioni, superando addirittura lo smartphone Xiaomi 12S Pro che ha segnato 1.113.135 punti. Trovate la notizia a questo indirizzo sul nostro sito se per caso voleste approfondire ulteriormente l’argomento in questione.