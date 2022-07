Lega Nerd e Terra di Mezzo Italia: inizia una nuova collaborazione

In vista della nuova serie The Rings of Power, Lega Nerd insieme al network Terra di Mezzo Italia trasmetterà nuove LIVE inerente la serie e non solo.

Inizia una nuova avventura per Lega Nerd, la collaborazione con il network Terra di Mezzo Italia sancirà nuovi approfondimenti, soprattutto in LIVE, dedicati alla serie TV “The Rings of Power” e non solo.

La serie Tv di Amazon Prime Video “The Rings of Power” è alle porte e Lega Nerd ha deciso di unire le proprie forze insieme al network Terra di Mezzo Italia per poter fornire al pubblico una potenza di fuoco più adeguata e professionale possibile.

Terra di Mezzo Italia è un gruppo di ragazzi appassionati alle opere di J.R.R Tolkien e alla cultura fantasy, con un forte interesse per il cinema e l’intrattenimento. Insieme hanno dato vita a una community per puntare al cuore del mondo tolkieniano in Italia, attraverso passione, professionalità e collaborazione.

I membri di Terra di Mezzo Italia partecipano attivamente a diversi eventi, conferenze e fiere a tema fantasy e tolkieniano con un legame molto forte con le realtà tolkieniane più importanti a livello nazionale come Sentieri Tolkieniani, RadioBrea e l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

La nostra attenzione alla serie tv “Gli Anelli del potere” prodotta da Amazon Studios ci ha permesso di iniziare una collaborazione anche con Fellowship of Fans, un gruppo di cinefili e appassionati di Tolkien che, dall’Inghilterra, ci ha permesso di conoscere ancora più a fondo la serie tv di prossima uscita.

Quindi dove e quando sarà possibile vedere le nuove LIVE di Lega Nerd?

A ridosso di ogni nuovo teaser e trailer ci sarà sicuramente una LIVE dedicata sui canali Twitch di Lega Nerd e di Radio Brea oltre ovviamente agli appuntamenti a settembre con l’inizio della serie: watch party e analisi delle puntate saranno i cavalli di battaglie di queste nuove trasmissioni a tema Tolkien e Terra di Mezzo.

Primo appuntamento il 14 luglio con l’analisi del nuovo Trailer in uscita a giorni.