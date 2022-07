Il Rewilding: reintrodurre animali per ripristinare gli ecosistemi

Il Rewilding è un approccio alla natura che sta prendendo piede negli ultimi anni e che prevede approcci decisamente diversi. Si tratta di ripristinare ecosistemi naturali sani reintroducendo organismi (in

particolare animali predatori) che vadano a riempire una nicchia ecologica. Non solo: si parla anche di

grandi pascolatori in grado di gestire la vegetazione rimodellando in maniera naturale l’ambiente che

l’uomo non può modificare con facilità.

L’obiettivo, una volta reintrodotti questi animali è quello di “mollare la presa” sull’ambiente e lasciare che

gli organismi presenti creino un nuovo habitat naturale. Ricordiamo che nel tempo molte specie animali si

sono estinte o allontanate dai loro contesti a causa della caccia, dell’urbanizzazione e di un cambiamento

climatico che continua a fare danni di ogni tipo. Il progetto Rewilding punta proprio a ridare vita a quelle

specie che servono ancora tantissimo alla natura, basti pensare a lupi e castori, animali essenziali per

riparare l’ecologia delle zone in cui vivono.

Un esempio da valutare è stato quello del Parco nazionale di Yellowstone, dove tra il 1995 e 1997 sono stati reintrodotti 41 lupi: questi grandi predatori hanno permesso alle alci di tornare a muoversi all’interno del parco, permettendo ai salici di prosperare nuovamente, operazione utile ai castori, che si nutriscono di

questi rami, per sopravvivere in eterno.

Mantenere la natura in forma è qualcosa che fa bene anche all’uomo sia per la sua salute fisica che

mentale; il Rewilding, dunque, nasce proprio con lo scopo di ridare un mondo migliore a noi stessi.