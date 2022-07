I set della LEGO aumenteranno presto di prezzo: è l’inflazione bellezza

Se pensavate che i set LEGO non potessero costare più di così... beh, abbiamo una brutta notizia da darvi. Arriva una pioggia di aumenti, per colpa dell'inflazione.

Se pensavate che i set della LEGO non potessero essere più costosi di così, beh, abbiamo una brutta notizia da darvi. Almeno negli Stati Uniti, l’azienda danese si prepara ad aggiornare il suo listino, alzando i prezzi di moltissimi set già usciti sul mercato.

L’aumento di prezzi riguarda alcuni dei set più amati e ricercati dai collezionisti della LEGO. Nella lista dei rincari compaiono diversi set dedicati all’universo di Star Wars, così come molti prodotti dedicati ai cosiddetti AFOL, ossia i fan adulti.

In alcuni casi l’aumento dei prezzi è – relativamente parlando – contenuto, ad esempio di pochi punti percentuali. Ma ci sono anche set che riceveranno un aumento di prezzo del 25%: ad esempio, la Casa sull’Albero della LEGO passerà da 200 a 250 dollari.

I rincari sono stati solamente annunciati, ma devono ancora entrare in vigore. Il listino proviene dal rivenditore statunitense Barnes & Noble, catena di negozi specializzati in oggetti da collezionismo e oggettistica varia a tema cultura pop.

Aumenta anche il set dedicato a Mamma ho perso l’aereo: da 250 dollari a 300 dollari. Altro rincaro per la DeLorean di Ritorno al Futuro: costava 170 dollari e ora ne costa 200.

Trovate la lista completa dei rincari nel link in fonte. Ma attenzione: gli aumenti si riferiscono al mercato statunitense, ma è molto probabile che presto vedremo degli aumenti anche in Europa. Se è da diverso tempo che state valutando l’acquisto di uno specifico set, beh, vi conviene acquistarlo ora.

La lista dei set non include moltissimi prodotti da collezione per adulti, come il Millennium Falcon UCS. Banalmente perché negli USA sono un’esclusiva dei negozi ufficiali LEGO e non sono pertanto compresi nel catalogo di Barnes & Nobles.

Leggi anche: