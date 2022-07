Google Duo e Meet: la fusione inizia a venire implementata su Android

Dopo l’aggiornamento all’ultima versione (169.0.459621665.duo.android_20220612.16_p6) di Google Meet, una manciata di utenti sta notando una scheda “Duo sta migliorando ancora” appena sotto il campo di ricerca, e questo sta a significare che il lancio è ancora lontano. I cambiamenti sono tangibili, per esempio, “Crea una nuova riunione” fornisce un collegamento meet.google.com con le opzioni di copia, “Condividi” e “Partecipa alla riunione”. La riunione creata apparirà nella schermata iniziale ottimizzata nella nuova sezione “Riunioni”, che elencherà anche tutti gli eventi programmati sul proprio Calendario.

Prima di iniziare una riunione con la nuova app, Google mostra una pagina sulla privacy in cui si nota l’abbandono della crittografia end-to-end (E2EE), inoltre Google afferma che le chiamate 1:1 e i video di gruppo che vengono iniziate squillando direttamente “utilizzano ancora la crittografia end-to-end per mascherare i dati con un codice a cui solo l’utente e gli altri chiamanti hanno accesso”. Tuttavia, “Meet Meetings in the Duo app” a cui si accede tramite collegamenti sfruttano le misure di crittografia del cloud.

Meet utilizza la crittografia cloud per mantenere private le proprie conversazioni, a differenza della crittografia end-to-end, la crittografia cloud consente di utilizzare più funzionalità come chat e sottotitoli in tempo reale. Inoltre il nome e i pronomi del proprio account Google verranno mostrati agli altri durante una chiamata e le persone precedentemente bloccate in Duo possono partecipare alle chiamate in Meet.

Google in precedenza aveva detto che la fusione sarà monitorata da vicino in modo che gli utenti non rimangano indietro o non vedano degrado della qualità, ma quello che sta iniziando ad accadere oggi con Duo che ottiene le funzionalità di Meet esistenti è la Fase 1, e ciò include sfondi virtuali , chat di testo durante la riunione, sottotitoli in tempo reale e fino a 100 (da 32) partecipanti. Il passaggio successivo vedrà l’app Duo rinominata in Google Meet e questo cambiamento avverrà nel corso dell’anno.