Aborto spontaneo: il rischio aumenta d’estate

L’aumento del rischio di aborto spontaneo riporta il suo picco durante la stagione estiva. Questo è ciò che afferma uno studio americano. Il rischio di aborto spontaneo prima delle otto settimane di gestazione è superiore del 44% a fine agosto. Un confronto che fatto con la fine di febbraio mostra un decisivo aumento.

Uno studio basato su internet ha preso in analisi coppie che non hanno fatto uso di trattamento di fertilità.

I 12.197 partecipanti in età compresa tra 21 e 45 anni, fra giugno 2013 e agosto 2020 hanno completato il

primo questionario dello studio. Del totale, sono rimaste in dolce attesa 6.104 persone. Infine, di queste il

19,5% ha riportato un aborto spontaneo. La gestazione è durata solo sei settimane.

Ecco che un picco di aborti spontanei è stato registrato a giugno, luglio e agosto. Il rischio di aborto

spontaneo prima delle otto settimane di gestazione è arrivato al picco a metà agosto. Comunque sia tale

rischio è ancora del 31% in qualsiasi età gestazionale, però sempre più alto a fine agosto rispetto che a fine febbraio.

Ogni volta che vedi una variazione stagionale in un risultato, può darti suggerimenti sulle cause di quel risultato, abbiamo scoperto che il rischio di aborto spontaneo, in particolare il rischio di aborto spontaneo “precoce” prima di otto settimane di gestazione, era più alto in estate. Ora dobbiamo scavare di più per capire quali tipi di esposizioni sono più diffuse in estate e quale di queste esposizioni potrebbe spiegare

l’aumento del rischio di aborto spontaneo.

Amelia Wesselink, dottoressa e autore principale dello studio

Inoltre, è venuto fuori che una cospicua percentuale di aborti spontanei sono causati da avere troppi o

troppo pochi cromosomi. Un’altra conferma è stata attestata che il picco del rischio di aborto sia più alto

nell’America meridionale. Questo perché lì le estati tendono a essere più calde.