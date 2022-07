SpaceX porta Starlink sugli yacht di lusso, ma il prezzo è una “fucilata”

Starlink sbarca anche sulle grandi imbarcazioni. Il servizio di internet via satellite di SpaceX potrà essere installato anche sugli yacht, ma l’abbonamento non è a buon mercato – per usare un eufemismo.

Starlink è il servizio di internet satellitare di SpaceX, la compagnia di Elon Musk. Attualmente l’azienda può contare su una costellazione di oltre 1.000 satelliti. Fino a poco tempo fa, era possibile accedere ad internet esclusivamente da casa, con una postazione fissa.

L’abbonato spende una tariffa fissa di circa 600 dollari per ricevere e installare il modem, a cui bisogna aggiungere il costo mensile del servizio: ben 110 dollari. Il prezzo è stato recentemente aumentato a causa dell’inflazione. Recentemente Starlink ha messo in vendita un modem ‘portatile’, pensato per i camper e, in generale, per chi ama il campeggio. Gli abbonati interessati ad usare Starlink fuori casa devono sborsare circa 30 euro in più al mese.

Poi c’è l’abbonamento premium, che include un modem di nuova generazione, prestazioni superiori e perfino un accesso prioritario all’assistenza. Il prezzo? Ben 500 dollari al mese.

Ma con il nuovo abbonamento per yacht e imbarcazioni ci spostiamo su un campionato completamente diverso. Tanto per iniziare, il solo hardware per ricevere il segnale satellitare in movimento costa 10.000 dollari. A questo bisogna aggiungere un abbonamento mensile da ben 5mila dollari. Certo, nulla di proibitivo per chi può permettersi uno yach di lusso. SpaceX promette una velocità in download di circa 350Mbps.