Sanremo 2023: Gianni Morandi sarà il co-conduttore del Festival

Così come è accaduto in occasione dell’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, durante il Tg1 delle 20,00 il direttore artistico Amadeus ha presentato l’altro co-conduttore della manifestazione, che sarà Gianni Morandi.

Amadeus ha dichiarato:

Gianni Morandi è un personaggio amato da tutti, è la storia della musica ma anche il presente, amatissimo da intere generazioni.

Mentre in collegamento con il telegiornale Gianni Morandi ha aggiunto:

Caro Amadeus, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nel 2023 avrai fatto 60 anni: hai bisogno di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo.

Ricordiamo che Gianni Morandi, oltre ad essere già stato presentatore del Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012, ha anche vinto la manifestazione nel 1987, cantando il pezzo ‘Si può dare di più’ insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio.L’edizione del 2022 ha visto trionfare Mahmood e Blanco con il brano Brividi.

