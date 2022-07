Realme Watch 3 avvistato sul sito di certificazione Bluetooth SIG

Il Realme Watch 3 è emerso sul sito di certificazione Bluetooth SIG con il numero di modello RMW2108, anche se come al solito, l’elenco non offre alcun dettaglio su questo telefono, tuttavia, dovrebbe essere un aggiornamento rispetto a Realme Watch 2 dell’anno scorso, ed inoltre, si dice che l’orologio abbia anche autorizzato il processo di approvazione di BIS India. In precedenza, Realme Watch è stato avvistato su più siti di certificazione, tra cui FCC e IMDA, inoltre comunichiamo che il nuovo dispositivo indossabile dovrebbe essere lanciato molto presto in India e in altri mercati.

Come inizialmente notato dall’informatore Mukul Sharma, il Realme Watch 3 è apparso sul sito Web Bluetooth SIG con il numero di modello RMW2108. L’elenco non rivela alcuna specifica dello smartwatch, tuttavia suggerisce che il wearable potrebbe presto fare il suo debutto ed inoltre, Mukul Sharma ha condiviso in un tweet che il Realme Watch 3 ha completato il processo di approvazione della BIS India, il che significa che anche il lancio dell’orologio nel suddetto paese potrebbe essere vicino.

Come accennato, il Realme Watch 3 è stato avvistato anche sul sito Web di certificazione FCC che ha rivelato la capacità della batteria dell’orologio, e secondo l’elenco, il dispositivo indossabile conterrà una batteria da 340mAh, che risulta essere leggermente più grande della batteria da 310 Ah del suo predecessore. Inoltre l’orologio dovrebbe offrire fino a 12 giorni di durata della batteria, infine comunichiamo che l’orologio è stato avvistato anche sui siti web di certificazione IMDA e SIRIM Malaysia in passato.

Non c’è stato alcun annuncio ufficiale per quanto riguarda l’orologio da parte dell’azienda, ma ci aspettiamo che Realme renda ufficiale l’orologio tra poche settimane. Speriamo in ogni caso che la compagnia abbia quindi modo di approfondire il tutto nel giro di non molto tempo.