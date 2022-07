Realme GT2 Master Explorer Edition avrà un chip grafico X7 di nuova generazione

Realme lancerà la GT2 Master Explorer Edition in una conferenza che fornirà le novità in merito ai nuovi device del colosso del mondo mobile.

Nel Realme GT2 Master Explorer Edition è inclusa una nuova generazione di chipset grafico indipendente X7, in grado di ottenere un inserimento di frame a latenza ultra bassa ed è il 60% più veloce della grafica indipendente della generazione precedente, ed è stato l’importante leaker cinese, Digital Chat Station a fornire questi report.

Il chip Pixelworks X7 di nuova generazione è stato introdotto nella Realme GT2 Master Exploration Edition, che ha comportato una riduzione di 10 ms della latenza rispetto ai 30 ms della generazione precedente, ed il dispositivo è attualmente lo smartphone Realme più potente, secondo il blogger, ad ogni modo, lo smartphone sarà disponibile con tasti laterali completamente nascosti e LPDDR5x, e sarà anche il primo dispositivo a presentare del colosso Snapdragon 8+ Gen 1.

Realme GT2 Master Explorer Edition lancerà il design a quattro antenne super N28, che aumenterà la velocità della rete del 70% e la potenza del segnale di 1,5 volte negli scenari di rete tipici, inoltre il dispositivo è dotato di una testina di ricarica al nitruro di gallio da 100 W, nota per essere compatta e condurre meglio il calore, avrà anche una grande batteria integrata da 5000mAh e supporta la ricarica rapida da 100 W, in particolare, lo smartphone si potrà caricare dallo 0% al 100% in 25 minuti.

Realme GT2 Master Explorer Edition vanterebbe addirittura un incredibile display AMOLED da 6,7 ​​pollici 2412x1080p 120Hz, supporta una ricarica rapida da 100 W, un obiettivo camera anteriore da 16 MP per foto selfie splendide ed un obiettivo posteriore da 50 MP + 50 MP + 2 MP.

