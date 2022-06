Realme C30: presentato lo smartphone low cost

Se non si hanno grosse possibilità economiche, è sempre meglio ripiegare su smartphone low cost. Considerando che oggi, nel 2022, avere uno smartphone è praticamente essenziale, molti modelli super performanti hanno prezzi davvero esosi. Ma non tutto è perduto in quanto vi sono modelli economici ma ugualmente validi ai fine dell’utilizzo più o meno professionale che si deve fare del dispositivo.

Oggi è stato annunciato ufficialmente lo smartphone entry-level Realme C30 con sistema operativo Android 11 (Realme UI Go Edition). La società renderà il dispositivo disponibile per la vendita il 27 giugno. Il telefono ha un display HD + da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 1600 × 720 pixel, una luminosità di picco di 400 cd / m 2 ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, lo schermo occupa l’88,7% della superficie frontale ed una piccola rientranza ospita una fotocamera frontale selfie da 5 megapixel.

Il Realme C30 è equipaggiato con un processore Unisoc T612 con otto core e la scheda video Mali-G57. Inoltre, la quantità di RAM può essere di 2 e 3 GB, a seconda di cosa si sceglie in fasi di acquisto, la capacità dell’unità flash è di 32 GB, è possibile anche installare una scheda microSD con una capacità fino a 1 TB. Lo smartphone in questione è dotato di Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth 5.0, un’unica fotocamera posteriore con sensore da 8 megapixel, uno scanner di impronte digitali laterale e una batteria da ben 5000mAh.

Al momento si parla di ben meno di 100 euro (considerando il cambio attuale) per quel che concerne il mercato indiano, ed è ovviamente alquanto difficile che lo smartphone possa giungere nel nostro paese, ma considerando il continuo voler abbracciare la fascia bassa della compagnia, non è in alcun modo da escludere che nel giro di qualche tempo l’offerta abbia modo di migliorare anche nel nostro territorio.