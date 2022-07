Little Nightmares: Bandai Namco invita i giocatori a condividere i loro piccoli incubi

Bandai Namco lancia un nuovo concorso legato al franchise Little Nightmares in cui invita i giocatori a condividere i loro peggiori incubi.

Bandai Namco lancia un nuovo concorso legato al franchise Little Nightmares, in cui invita i giocatori a condividere i loro piccoli incubi. Per partecipare non dovrete far altro che raccontare il tuo peggiore incubo, un brutto sogno che vi ha fatto sentire piccoli, vulnerabili ed in balia degli eventi in un luogo oscuro e sconosciuto. Ecco le modalità di partecipazione riportate sul sito ufficiale del concorso:

Ah, una nuova cavia, perfetto.

Non preoccuparti dei perché e del percome dell’esperimento, è per un’altra volta. Abbiamo alcune semplici domande per te.

Hai mai fatto un brutto sogno in cui eri in un posto strano? Non un’avventura eroica nelle Fauci o nella Città Pallida. Un incubo in cui eri piccolo e vulnerabile e tutto solo in un luogo sconosciuto.

Bene. Perfetto.

Scrivi tutto ciò che hai visto nel tuo incubo qui sotto e potresti essere il fortunato che ha condiviso la sua esperienza con la più ampia comunità scientifica, un onore davvero unico!

Fai del tuo meglio per guadagnartelo!

Ogni partecipante verrà ricompensato per aver condiviso la propria esperienza con uno sfondo gratuito 4K di Little Nightmares.I vincitori dal 2° al 5° posto riceveranno una maglietta e una serigrafia di Little Nightmares. Il vincitore invece riceverà anche un pacchetto premio di gadget Little Nightmares (del valore di 200€) ed il suo incubo farà parte di un futuro progetto audio.

Il concorso è attivo e terminerà il 21 luglio 2022 alle ore 10:00. Trovate il form da compilare sul sito ufficiale del concorso, a questo indirizzo.