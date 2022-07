La Favorite: Netflix acquisisce i diritti del film con Johnny Depp nei panni di Luigi XV, ma non sarà un original

Dopo aver vinto la causa per diffamazione nei confronti di Amber Heard, la carriera di Johnny Depp sembra essere tornata a crescere. Prima però che l’attore la spuntasse contro la ex moglie in tribunale, Depp aveva firmato un contratto per un film, intitolato La Favorite, in cui vestirà i panni di Luigi XV. I diritti del lungometraggio sono stati appena acquisiti da Netflix, ma si tratta di un accordo particolare che riguarda, al momento, solo la Francia, e che non farà inserire La Favorite tra gli original della piattaforma.

La notizia è stata rivelata da Bloomberg. Secondo quanto riportato, l’accordo prevede che Netflix possa distribuire sulla piattaforma il film 15 mesi dopo che è stato portato al cinema. Al momento si tratta di un accordo che riguarda solo la Francia. Netflix non contribuirà a finanziare il progetto. Nonostante Bloomberg abbia inizialmente affermato questo dettaglio, Variety ha successivamente smentito.

Le riprese di La Favorite inizieranno quest’estate in Francia. A dirigere il progetto ci sarà Maïwenn Le Besco. La distribuzione di La Favorite è prevista per il 2023. Il film racconterà la storia di Luigi XV, il re che ha preceduto il sovrano giustiziato Luigi XVI.

