Honor Tablet 8: nuovi leak confermano alcune specifiche tecniche?

Il nuovo tablet dell'azienda Honor, ovvero l'Honor Tablet 8, dovrebbe essere un dispositivo economico per tutte le tasche, con un Qualcomm Snapdragon 680.

Honor ha lanciato i tablet della serie V7 l’anno scorso e ora l’azienda si sta preparando a lanciare nuovi modelli del suo tablet economico nel suo mercato interno cinese, soprannominato Honor Tablet 8, le specifiche del prossimo Honor Tablet 8 sono trapelate online, mostrando cosa aspettarsi dal dispositivo economico.

Il leak rivela che il tablet, che porta il numero di modello HEY-W09, avrà a quanto un upgrade rispetto alla generazione precedente, e sarà caratterizzato da un display che offre una risoluzione dello schermo 2K ma purtroppo, nel momento della stesura di questo articolo, le dimensioni non sono ancora note.

Sotto la scocca, il dispositivo sembrerebbe alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 ma dovremo aspettare ancora qualche giorno per conoscere le versioni di memoria e sebbene la capacità della batteria non sia nota, si dice che il tablet avrà una ricarica rapida da 22,5 W.

L’azienda non ha ancora confermato la data di lancio di questo Honor Tablet 8 per il mercato cinese, ma ci aspettiamo che il dispositivo diventi ufficiale insieme allo smartphone Honor x40i e alle smart TV della serie Honor Smart Screen X3 entro la fine del mese, sperando questo giunga anche in Italia.