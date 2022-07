Uccelli mangia-api: il cambiamento climatico è la causa del loro arrivo

Di solito si trovano in Europa meridionale e in Africa settentrionale, ma ora sempre più uccelli mangia-api sono stati avvistati in Inghilterra. Questo è sintomo del preoccupante cambiamento climatico del pianeta. Sarebbe normale, se ci trovassimo nel loro abituale habitat, ma in Inghilterra non è facile incontrare simili specie. Sono meravigliosi esemplari che adesso sono capaci di vivere in luoghi che prima erano climaticamente impossibili per loro. Inoltre, si cibano di api.

L’RSPB, la Royal Society for the Protection of Birds ha spiegato che gli uccelli mangia-api hanno costruito nidi in una cava a Trimingham, nel Norfolk.

Sebbene sia uno spettacolo incredibile, non dobbiamo dimenticare che l’arrivo di questi uccelli sulle nostre coste è dovuto ai cambiamenti del nostro clima e alle successive pressioni sulla fauna selvatica spinti verso nord dai cambiamenti climatici, questi uccelli esotici probabilmente diventeranno visitatori estivi consolidati in futuro, essendo stati un primo e imperdibile segno negli ultimi due decenni che l’emergenza della natura e del clima ha raggiunto le nostre coste.

Mark Thomas, esperto dell’RSPB

Il primo avvistamento di uccelli mangia-api in Inghilterra risale al 2017. La loro specie fa parte del gruppo di uccelli non passeriformi della famiglia Meropidae. Possono essere riconosciuti dal dorso rosso, dalla gola gialla e dal ventre blu. Per questo sono detti anche uccelli arcobaleno.

La loro alimentazione è a base di api, oltre che libellule e insetti volanti, catturati a mezz’aria. L’RSPB tranquillizza che non ci sia pericolo per le api locali perché gli uccelli mangia-api sono una specie aliena e non si possono prevedere tutte le conseguenze del loro adattamento all’inusuale nuovo habitat.