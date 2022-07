Superluna del Cervo di luglio, spettacolo del 2022: quando vederla

Luglio è il mese della Superluna del Cervo, la più grande e spettacolare del 2022. Come preannunciato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), l’evento di plenilunio avverrà alle 20:37, ora italiana di mercoledì 13 luglio. Tutta l’Italia potrà godere dello spettacolo. Il nome della Superluna è associato alla cultura dei nativi americani e al loro calendario lunare. È stato prescelto luglio perché è il mese in cui il palco dei cervi maschi assume le massime dimensioni, in previsione degli amori.

La data da appuntare come promemoria è il prossimo 13 luglio. In quel giorno la Luna si alzerà a sud-est alle 21:05. Il plenilunio effettivo sarà raggiunto pochi minuti prima, alle 20:37. È stata definita Superluna perché la sua pienezza si avrà a ridosso del perigeo. Esso è la distanza minima raggiunta dal satellite durante la sua orbita intorno alla Terra. Esistono perigeo (massimo vicinanza) e apogeo (massima distanza), perché l’orbita della Luna ha una forma ellittica, quindi non perfettamente circolare. Se le lune piene si hanno nel perigeo, allora sono Superlune, mentre in apogeo sono Microlune.

Il 13 luglio il perigeo verrà toccato alle 11:09. La Luna avrà una distanza di 357.263 chilometri. Il plenilunio sarà raggiunto 9 ore dopo. Per ammirare tale spettacolo, ci possiamo affacciare alla finestra o andare in giardino con gli occhi guardinghi verso sud-est. La Luna sorgerà intorno alle 21:00 a Roma. Si potrà godere dell’evento tutta la notte tra le 5 e le 6 di giovedì 14 luglio. Se impossibilitati, possiamo seguire la diretta streaming del Virtual Telescope Project (VTS) dalle 21, ora italiana di mercoledì 13 luglio. Un evento spettacolare da non perdere per tutti gli appassionati!