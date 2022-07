MacBook Air M2: spuntano in rete i primi benchmark

In attesa dell'arrivo dei MacBook Air con SoC M2 all'interno, sono emersi in rete i benchmark dei nuovi dispositivi, come spiegato da MacRumors.

Le pagine di MacRumors hanno di recente approfondito dei dettagli per quel che concerne i nuovi MacBook Air con SoC M2 all’interno che, salvo rinvii, dovrebbero venire lanciati nella giornata del 15 luglio 2022, dopo che i pre-order dei gioiellini in questione sono stati aperti. Abbiamo a che fare nello specifico con dei benchmark che avrebbero anticipato le possibilità tecniche dei gioiellini in questione.

Ad accorgersi del tutto grazie alla piattaforma di Geekbench 5 è stato Mr. Macintosh, come spiegato su Twitter, il quale ha scovato un MacBook Air con 16 GB di RAM e chip M2 all’interno, il quale è riuscito a ottenere i risultati di 1.899 in singole core e 8.965 in multi core. Parliamo degli stessi, all’incirca che i MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 sono riusciti a raggiungere, il che quindi sottolineerebbe dei risultati alquanto simili in termini di performance.

Seppur si parli delle stesse specifiche dei due SoC in due ambiti diversi, c’è da dire che i modelli Pro sono pronti a offrire delle novità migliori grazie alla presenza di una ventola in grado di gestire carichi di lavoro maggiori.

È stato inoltre confermato che il MacBook Air con M2 ha superato le torri dei Mac Pro con l’Intel Xeon W da 8 core che ha un costo di circa 5.000 dollari, di sicuro un grosso segnale di come la compagnia stia ottimizzando al meglio le proprie possibilità nel corso degli anni.