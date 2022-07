Lo specchio: di che colore è?

Una domanda singolare a cui la fisica ha dato una risposta. Gli specchi non sono incolori o argentati, quindi c’è una spiegazione per il colore che dovrebbero avere.

Lo specchio riflette una persona o qualsiasi altra cosa venga riflessa in esso. Ma alla fine nessuno si è mai chiesto di che colore sia uno specchio? Ecco che la fisica interviene dandoci una risposta inaspettata.

Uno specchio dovrebbe essere bianco, ma ha delle sfumature verdi. E il motivo di tali colori? La spiegazione qual è?

Il suo colore è visibile solo quando la luce bianca colpisce gli oggetti intorno a noi. Una parte della luce viene assorbita e l’altra riflessa. Sono le lunghezze d’onda riflesse che mostrano il colore che noi percepiamo.

Ecco che un oggetto che riflette tutte le lunghezze d’onda alla fine appare agli occhi umani come bianco. Dall’altra invece se assorbe le lunghezze, allora sarà nero. Non tutto però viene riflesso in modo uguale. Esiste la differenza fra riflessione speculare e diffusa. Nel caso di uno specchio viene definita speculare.

Il colore di uno specchio, come abbiamo detto sopra, è bianco per come lo vede l’occhio umano. Non è però un bianco perfetto, perché uno specchio ha materiali imperfetti.

Anni fa i ricercatori hanno rilevato che gli specchi sono polarizzati a lunghezze d’onda tra 495 e 570 nanometri. I nanometri sono luce percepita come il colore verde. Il colore di uno specchio quindi è verde, lo si evince da un semplice esperimento. Posizionando due specchi perfettamente allineati, uno davanti all’altro, si osserva come la luce rimbalzi su di essi. Ecco il fenomeno del “tunnel dello specchio” e più si guarda in profondità e più si vedrà un colore scuro e verde.