Le schede madri ASUS Z690 supporteranno Intel Raptor Lake di 13a generazione

Le schede madri ASUS Z690 sono pronte per le CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione che verranno lanciate entro la fine dell’autunno. Dopo ASRock, che è stato il primo a rilasciare il supporto BIOS per CPU Raptor Lake di 13a generazione per le loro schede madri Z690, H670, B660 e H610, ASUS ha ora rilasciato il proprio supporto BIOS, ma finora si limitano alle sole schede madri Z690, chiaramente possiamo dormire sonni sereni. È sicuro che vedremo ASUS e altri produttori aggiungere il supporto BIOS per i prossimi processori sul resto delle loro schede madri col passare del tempo.

Le schede madri ASUS Z690 supporteranno le CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione che verranno lanciate entro la fine dell’autunno e tutti gli aggiornamenti UEFI BIOS saranno disponibili sulle rispettive pagine di supporto della scheda madre, a cui è possibile accedere tramite il sito Web di supporto ASUS.

Questa è una notizia eccellente, in quanto i prodotti Asus sono tra i migliori ed i più gettonati da gamer e professionisti, per via della loro affidabilità dimostrata nel tempo. Hanno ricevuto il pieno supporto dalla community, e il pensiero di poter mantenere la propria piattaforma di riferimento anche per questa nuova generazione di processori è confortante.

Sin da tempi non remoti, gli utenti hanno scelto come piattaforma preferita Asus in confronto ai competitor, in quanto difficilmente con questo marchio si rischia di avere problemi di ogni genere, specialmente per i gamer che hanno bisogno di avere strumenti affidabili in ogni situazione per via delle intense e lunghe sessioni di gioco competitivo.

Sapevate che sono addirittura trapelati dettagli su Intel Meteor Lake Mobility? Ovvero le CPU di 14esima generazione di Intel? La gamma delle nuove CPU Intel Meteor Lake di 14a generazione composta dai chip mobili della serie U, P e H sarà lanciata nella seconda metà del 2023. Trovate tutte le info a questo indirizzo in un articolo sul nostro sito.