Joker 2: Kevin Smith approva Lady Gaga come Harley Quinn

La passione per i fumetti di Kevin Smith ha portato l’attore e regista a chiamare la figlia Harley Quinn, e perciò chi meglio di lui poteva dare il suo parere su Lady Gaga nei panni del character nel film Joker 2. Una scelta che Smith sembra avere decisamente approvato.

Ecco le sue parole:

Si tratta di una scelta nata da un sogno che nessuno aveva fatto fino ad ora. Ma ora che questa cosa è uscita fuori tutti vogliono vederla. Sarebbe un qualcosa del tipo ‘wow, in effetti ha senso’. Ciò non significa che tutti la adoreranno, o che si dirà che è finito il tempo di Margot Robbie come Harley Quinn. Vogliamo vedere ancora Margot Robbie, e siamo curiosi di guardare Lady Gaga nei panni del character.