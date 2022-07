Twitter starebbe rimuovendo un milione di bot al giorno

L’accordo fra Elon Musk e Twitter, come oramai è noto, è stato fermato per via dei dati errati che la compagnia ha fornito al noto imprenditore, considerando infatti che in questi erano inclusi anche una vera e propria marea di bot che popola il noto social network, il quale adesso si sta occupando di risolvere la situazione.

Non si parla solamente di fornire dei report maggiormente precisi al proprietario di Tesla, ma anche di combattere quella che è una vera e propria epidemia di bot che popola il social network, come spiegato sulle pagine di GizChina. A quanto pare, il colosso si sta impegnando nel rimuovere addirittura all’incirca un milione di bot al giorno.

Si parla degli impiegati della compagnia che si occupano di controllare manualmente centinaia di account di uso pubblico e non solo, calcolando la proporzione di spam e determinando se si tratta di reali utenti, fornendo poi agli azionisti i reali dati. Il team di Elon Musk, come sappiamo, ha dichiarato che i dati sono all’effettivo inefficaci, in quanto sono richieste informazioni private.

C’è da dire che al momento non sappiamo ancora in quale modo l’accordo potrà continuare, ed è addirittura possibile che questo venga bloccato, ma aspettiamo ulteriori dettagli in tal senso.