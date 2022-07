Skull and Bones riceverà contenuti gratuiti post-lancio e sarà supportato per anni

Ubisoft conferma che supporterà per molti anni l'avventura piratesca Skull and Bones con contenuti gratuiti ed eventi in-game.

Ubisoft prevede di supportare Skull and Bones per molti anni con tutta una serie di contenuti gratuiti post-lancio. A confermarlo è stato il Quest director Terry Han che durante la presentazione di ieri ha dichiarato che il gioco continuerà ad essere supportato per consentire ai giocatori di divertirsi non solo nei prossimi mesi, ma per molti anni a venire.

I contenuti spazieranno da eventi in-game a sfide più impegnative da affrontare in co-op, ma anche altri eventi a tema, nuove navi, armi, oggetti per l’arredamento e molto altro. Stando a quanto dichiarato da Ubisoft, si potrà anche contrabbandare e rubare merci preziose o fare un’incursione con i propri amici in un insediamento o in un forte nelle vicinanze. Oltre a ciò, si potrà anche partecipare a eventi dinamici in cui si può salire a bordo di navi mercantili per rubare merci preziose lungo le rotte commerciali.

Vi ricordiamo che Skull and Bones sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022 per PC, XBox Series X/S, PS5 e Google Stadia.

