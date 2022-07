Le capre curano gli spazi verdi a New York

I cittadini festosi hanno dato il benvenuto a una frotta di ovini. Non è il primo episodio in cui questi animali riportano l’ordine nel verde in città.

A New York, la “Grande Mela”, la gente ha accolto un “esercito” di capre. Queste hanno avuto il ruolo di ridare ordine alle aree verdi cittadine. Non è la prima volta che succede a New York, perché già in altri episodi la città è ricorsa a questa specie animale. Tutto per gestire in modo più ecosostenibile e vantaggioso la cura del verde. Le capre sono 20 e vengono dalla Green Goats Farm di Rhinebeck.

La loro funzione sarà quella di mantenere perfettamente curati gli spazi verdi di New York. Insomma, capre che fanno da tosaerba e giardinieri. Gli ovini sono giunti di corsa nel cuore della Grande Mela con un preciso ruolo: togliere le erbacce e le piante invasive.

Le capre hanno cominciato a brucare minuziosamente una parte del Riverside Park a Manhattan. I cittadini tutti curiosi e accalcati nell’osservare la schiera di capre al lavoro. Oggi è un’usanza pratica molto comune quella di utilizzare questi animali per la cura di aree verdi. Inoltre, ha dei vantaggi, perché è una soluzione più economica e rappresenta un’opzione a inquinamento zero per mantenere bene il verde.

Tali erbivori sono utili perché si cibano di erbe infestanti e di altre specie pericolose per gli umani che invadono le zone cittadine. Una fra tutte l’edera velenosa. C’è da dire che gli escrementi di capra concimano in modo sano il terreno. Inoltre, contribuiscono a rigenerare la fertilità del suolo e alla crescita della vegetazione.

Delle 20 totali, resteranno in città solo quattro capre per l’estate 2022. Un evento sempre atteso ogni anno con grande emozione da tutta New York.