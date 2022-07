Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia: pre-order del Blu-Ray disponibile su Amazon

La piattaforma di Amazon permette ora di ordinare Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia al prezzo minimo garantito, con il Blu-Ray del nuovo film del Doctor Strange facente parte del Marvel Cinematic Universe che verrà rilasciato nella giornata del 26 luglio 2022.

Non manca la possibilità di fruire della spedizione gratuita di Amazon e di quella veloce garantita dalla piattaforma di Prime, come anche di poter effettuare il reso entro un totale di 30 giorni da quando si riceverà il prodotto non appena arriverà la data d’uscita.

Parliamo della seconda pellicola dedicata nello specifico al Doctor Strange, la quale introduce nell’MCU il personaggio di America Chavez, approfondendo il culto dell’ex stregone supremo e ulteriori personaggi di questo universo cinematografico, esplorando nel mentre il concetto di multiverso con molti cameo che vengono presentati mentre ci si avvicina ai titoli di coda e alle scene post-credits.

Con il link che trovate qui di seguito potete quindi prepararvi a mettere mano sul film Marvel in questione procedendo con il pre-order del tutto, con la data d’uscita che oramai risulta particolarmente vicina e con i Blu-Ray che verranno di conseguenza consegnati alquanto presto.

