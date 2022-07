TikTok testa delle live vietate ai minori di 18 anni

La piattaforma di TikTok è attualmente al lavoro su dei test per quel che concerne le dirette, con delle restrizioni legate a chi non ha ancora compiuto la maggiore

La piattaforma di TikTok è attualmente al lavoro su una funzionalità legata al mondo delle dirette, come hanno avuto di anticipare le pagine di TechCrunch in seguito a una conferma arrivata proprio da parte della compagnia in questione. Si parla della possibilità per gli utenti di avere a che fare con delle dirette vietate ai minori di 18 anni, con la possibilità quindi di creare dei contenuti in maniera più specifica per un pubblico adulto, assicurandosi nel mentre che un target sbagliato non possa accedere.

Watchful.ai ha mostrato uno screenshot della feature in questione, che permette di selezionare la presenza di contenuti di tipo maturo per quel che concerne la propria diretta, non permettendo a tutti coloro che non hanno compiuto i 18 anni di accedere. Una notifica avrà quindi modo di confermare la presenza di restrizioni di questo tipo per la propria piattaforma, seppur venga sottolineato che nel caso in cui le politiche della piattaforma vengano infrante, fra cui compaiono nudità, attività sessuale e violenza, il video verrà comunque rimosso.

Non si tratta quindi di un modo utile al fine di eludere le restrizioni della piattaforma, ma resta comunque di sicuro ottimo assicurarsi che eventuali contenuti dedicati nello specifico a un pubblico adulto non vengano visualizzati da dei minori, e che ci si trovi di conseguenza ad avere a che fare con delle live maggiormente indicizzate.

La compagnia ha parlato per diverso tempo di un sistema utile al fine di identificare gli utenti in qualche modo al fine di comprendere la loro reale età e vietare a questi eventuali contenuti che per un motivo o per un altro potrebbero risultare dannosi. La novità attualmente in sviluppo e di sicuro pronta a venire rilasciata è un chiaro esempio di come una politica di questo tipo possa venire applicata.