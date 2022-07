Realme GT2 Explorer Master è il nuovo top di gamma di Realme

Essendo un top di gamma, il GT2 Explorer Master arriverà anche con l’ultimo e il più grande Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm. Realme e l’azienda dovrebbe inoltre lanciare il GT2 Explorer Master il 12 luglio in Cina, che è tra meno di una settimana, secondo i dettagli condivisi su Weibo. Parlando di ammiraglie, il GT2 Explorer Master presenterà anche Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, quindi i clienti otterranno il meglio.

Questi chip LPDDR5X sono anche più efficienti dal punto di vista energetico, consumando fino al 20% in meno di energia rispetto allo standard LPDDR5 inoltre combinando la memoria migliorata con lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, realizzato utilizzando il processo di produzione a 4 nm di TSMC, il GT2 Explorer Master potrebbe rivelarsi un gran dispositivo nell’ambito di ottimizzazione della batteria, anche se dipenderà dalla dimensione della stessa che Realme intende dare alla sua prossima ammiraglia, oltre a tutte le ottimizzazioni software previste in arrivo.

Per quanto la LPDDR5X sia un passo avanti rispetto a LPDDR5 in termini di prestazioni e di consumo energetico, è anche costosa da produrre, il che potrebbe aumentare il prezzo del GT2 Explorer Master. Al momento, non siamo a conoscenza di quanto dovrebbe costare questo top di gamma in Cina, ma è probabile che Realme stia dando a questo smartphone il trattamento completo “ammiraglia”, quindi ci sarà da aspettarsi un prezzo elevato quando verrà annunciato ufficialmente.

Sapevate che l’azienda Realme ha presentato anche uno smartphone low-cost denominato dalla stessa come Realme c30? Potete trovare l’articolo completo sul nostro sito a questo indirizzo se per caso foste interessati ad approfondire. Si tratta di uno smartphone low cost con processore Octa-Core 12nm da 1,82 GHz ed un display di 1600 × 720 pixel ed una frequenza di aggiornamento di addirittura 120 Hz.