Offerte Amazon: smartphone Motorola Moto G22 disponibile al minimo storico

Le offerte di Amazon permettono di acquistare lo smartphone Motorola Moto G22 a un prezzo decisamente scontato, con lo sconto proposto che porta il totale a solamente 138,18€, il minimo storico della piattaforma di E-Commerce.

Non manca la possibilità di fruire della spedizione gratuita fornita da Amazon, come anche di sfruttare il proprio abbonamento a Prime per ottenere il gioiellino con spedizione veloce senza costi aggiuntivi.

Lo smartphone in questione si presenta con un setup formato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile con le microSD fino a un totale di 1 TB. Il SoC scelto da parte di Motorola è il MediaTek Helio G37 di fascia bassa ma comunque alquanto performance, ed è presente uno schermo Max Vision da 6,5 pollici HD+ con refresh rate di 90 Hz e una batteria da 5.000mAh.

Il link che potete visualizzare qui di seguito porta quindi alla pagina ufficiale del prodotto in questione che include lo sconto a tempo limitato, il quale potrebbe non durare ancora molto tempo. Tutti coloro che sono quindi interessati al gioiellino in questione farebbero bene a mettere mano sullo stesso nel giro di non troppo tempo, accaparrandosi quindi al volo l’offerta in questione.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.