Offerte Amazon: Gran Turismo 7 per PS4 in super sconto

Gran Turismo 7 per PS4 è attualmente disponibile con un ottimo sconto del 30%, con l'upgrade PS5 che resta ovviamente possibile.

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il noto videogioco Gran Turismo 7 a un prezzo decisamente scontato, visto che la versione PS4 si presenta attualmente con una riduzione del prezzo finale che ammonta addirittura al 30%, portando quindi il costo per gli utenti a solamente 49,90€

Il titolo può essere ottenuto fruendo della spedizione gratuita garantita dal noto colosso dell’E-Commerce, mentre non manca inoltre la possibilità di avere a che fare con quella veloce che viene inclusa senza costi aggiuntivi abbondandosi a Prime.

Parliamo dell’ultimo gioco a tema driving di tipo simulativo arrivato da parte di Sony, con quest’ultimo che permette di divertirsi a guidare e risulta compatibile con le periferiche per le simulazioni al fine di migliorare l’immersione da parte degli utenti. Sottolineiamo che il titolo in forte sconto è quello PS4, compatibile con PS5 ma che richiede un upgrade da acquistare separatamente a 10€ per migliorare la propria esperienza.

Il link che trovate qui di seguito porta alla pagina di Gran Turismo 7, il quale può essere acquistato nel caso in cui lo desideriate anche nella versione fisica per PS5, seppur l’upgrade risulti maggiormente conveniente.

