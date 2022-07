Occhi verdi, solo il 2% della popolazione mondiale li ha

07—Lug—2022 / 10:01 AM

Qual è la caratteristica che rende unica una persona? Gli occhi, e quelli verdi sono ancor più una rarità. Lo dice una statistica che solo il 2% delle persone possiede occhi verdi. Ebbene, una tale percentuale dichiara che siano una vera e propria unicità.

Il tratto che contraddistingue coloro che hanno gli occhi di questa tonalità non è solo il colore dell’iride. Ecco la particolarità di tale colorazione nello specifico.

Il colore non dipende solo dalla pigmentazione verde, ma nasce da un mix davvero unico di numerosi pigmenti. È questo che dona agli occhi tale particolare rarità. Il perché li possiedono solo il 2% di persone in tutto il mondo! Ecco la curiosità su dove possiamo incontrarli più spesso.

Se per gli italiani gli occhi di colore verde costituisce un’eccezione, in alcuni posti del mondo sono facili da incontrare. Gli abitanti della Scozia e dell’Irlanda hanno gli occhi verdi per consuetudine. Nelle Highlands e nel Connemara irlandese è un’abitudine incrociare un paio di splendidi occhi verdi. Qui quasi l’80% della gente ha gli occhi color verde.

La pigmentazione di colore verde si ritrova tra coloro che abitano quelle terre orgogliose, legate alle radici e alle tradizioni. Coloro che sono a contatto con folletti o figure mitologiche come la Scozia e l’Irlanda. Quasi una sorta di magica coincidenza!

Più rara è trovare tale colorazione in Oriente. È stata però diffusa la notizia che afferma che gli occhi verdi siano abituali anche a Liqian. È un piccolo villaggio della contea di Gansu nella parte settentrionale dell’Asia. Lì si possono incontrare tantissime paia di occhi a mandorla di colore verde. Una vera particolare eccezione. Questo può far dedurre che ci siano stati contatti con le terre europee, ma ancora tutto è da scoprire.