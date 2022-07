NVIDIA RTX 4000 rinviate per “colpa delle troppe 3000”?

Sembra che la presenza di troppe RTX 3000 in casa NVIDIA potrebbe portare la compagnia a rinviare la prossima serie di RTX 4000 in arrivo.

Nel corso dell’evoluzione del mining non sono mancati i periodi in cui le schede video in commercio sono diventate troppe, considerando che capita regolarmente che per vari motivi il mercato dell’usato strabordi di alcuni dei gioiellini in questione, con gli utenti che quindi hanno modo di poter mettere mano su dei device a prezzi maggiormente convenienti rispetto al nuovo.

Come spiegano le pagine di PCGamesN, nonostante si tratti generalmente di una notizia positiva per gli utenti, specialmente considerando la scarsità di modelli presenti sul mercato, potremmo in questo specifico caso ad avere a che fare con un rinvio delle RTX 4000 proprio per via di questo motivo.

La presenza di troppi device sul mercato potrebbe quindi portare il colosso del mondo dell’informatica a rinviare i suoi prossimi dispositivi, con quindi l’obiettivo di lanciare la nuova serie entro il mese di dicembre 2022 che sfumerebbe del tutto.

Al momento non si tratta ancora di novità ufficiali, e non sappiamo infatti sé e quando avremo modo di ricevere degli aggiornamenti da parte di NVIDIA in tal senso, la quale dovrebbe avere modo per fortuna di discutere della prossima serie di schede video entro non troppo tempo.