In arrivo un monopattino con porta di ricarica USB-C

Äike T è il monopattino con porta di ricarica USB di tipo C attualmente disponibile per il preordine con una tassa di prenotazione di 69€ completamente rimborsabile. Il prezzo finale parte da 999€ e aumenterà a seconda delle scelte in fase di acquisto, se si aggiunge l’assicurazione o si cambia il colore, inoltre la spedizione inizierà a novembre 2022, ma è meglio agire in fretta perché saranno disponibili solo 500 preordini.

In concomitanza con il lancio del preordine, Äike ha pubblicato un video di anteprima piuttosto divertente, con protagonista l’amministratore delegato dell’azienda, Kristjan Maruste, che mostra con scenette comiche le caratteristiche principali. L’Äike T “über strong” ha un robusto ponte per i piedi che può supportare fino a 150 kg e pneumatici resistenti alle forature da 10 pollici, ha un grado di resistenza all’acqua di IPX5, il che significa che può resistere a piccoli getti d’acqua e attraversare pozzanghere poco profonde.

Per quanto riguarda la sicurezza, Äike T ha una protezione antifurto che bloccherà i freni, emetterà un allarme ed invierà una notifica tramite l’ app ufficiale disponibile su iOS e Android, che avvisa l’utente di ciò che è appena successo, inoltre l’app può essere utilizzata anche per modificare le configurazioni dello scooter, ad esempio è possibile controllare la velocità di Äike T, abilitare la frenata automatica e rigenerativa per ricaricare un po’ la batteria o bloccare lo scooter. Oltre a modificare le impostazioni, l’app Äike fornisce anche assistenza clienti e un feed live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della posizione dello scooter tramite GPS.

La batteria da 583,2 Wh presenta la caratteristica di supportare la ricarica del cavo USB-C e, secondo l’azienda, è il “primo veicolo elettrico leggero” a farlo, inoltre, questa è rimovibile in modo da poterla collegare al caricabatterie del telefono mentre Äike T rimane nel garage. Durante la guida, si può dare un’occhiata a un piccolo display circolare dietro le maniglie che mostra un tachimetro e l’autonomia dello scooter.