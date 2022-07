Horizon Forbidden West, update 1.17 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Horizon Forbidden West si aggiorna con l’update 1.17 che introduce diverse nuove funzionalità su PS5 tra cui supporto per il VRR e l’HFR, oltre ad una modalità a 40 fps. Grazie al supporto per il variable refresh rate si avrà un miglioramento della risoluzione dinamica a 60Hz.

Highly-requested features incoming… Introducing Variable Refresh Rate (VRR), High Refresh Rate (HFR) and our new "Balanced" Graphics Mode supporting 40Hz. 🗒️ Read the full Patch Notes here: https://t.co/4ls0b3Par6#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/RDBlUmIEzD — Guerrilla (@Guerrilla) July 6, 2022

Mentre l’HFR, acronimo per high frame rate, permetterà di avere una frequenza di aggiornamento dai 60 ai 120 Hz per il gioco. Ma non è tutto: questo nuovo aggiornamento introduce anche una nuova modalità grafica chiamata Bilanciata che consente di giocare a 40FPS, a patto però che si abbia a disposizione un televisore che supporta i 120 Hz.

Infine, come tutti gli altri recenti update, anche la versione 1.17 mira a correggere molteplici bug e sistema alcuni problemi legati alla localizzazione. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che recentemente Horizon: Forbidden West ha ricevuto un grosso aggiornamento che ha introdotto diverse novità tra cui il New Game+, una modalità Ultra difficile, un nuovo pacchetto di trofei e tanto altro ancora.

