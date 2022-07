Samsung blocca l’acquisto di pannelli LCD

La decisione di interrompere l’acquisto dei televisori LCD dovrebbe durare fino alla fine di luglio, ma a meno che l’inventario TV di Samsung non diminuisca drasticamente, lo stop potrebbe permanere più a lungo, almeno così è stato affermato dall’azienda stessa. Il business TV di Samsung, nel suo ultimo incontro strategico per la seconda metà dell’anno, ha ridotto il suo obiettivo annuale di spedizione TV a 40 milioni di unità dai 45 milioni di unità originali.

Diverse società di analisi Omdia e Display Supply Chain Consultants hanno modificato la stima di quanti pannelli LCD Samsung acquisterà quest’anno, all’inizio dell’anno, si aspettavano che il gigante tecnologico sudcoreano avrebbe acquistato da 53 milioni di unità a 54 milioni di unità, ma hanno abbassato la stima di 10 milioni di unità a 44 milioni di unità. Samsung ha spedito 50 milioni di unità di TV l’anno scorso, con un aumento di oltre il 10% rispetto al 2020.

Il gigante tecnologico sudcoreano ha aumentato in modo aggressivo le spedizioni a causa del problema logistico globale e della mancanza di container disponibili nel 2020 a causa della pandemia. Il suo piano quindi era di spedire il maggior numero possibile di unità come buffer nel caso in cui il problema logistico peggiorasse in modo da poter avere TV da vendere in alcune località. Ma la domanda di TV è diminuita durante la prima metà di quest’anno e le vendite al dettaglio sono diminuite in Nord America e in Europa.

L’attuale inventario di Samsung ammontava a 16 settimane, il che è il peggiore delle 7-9 settimane prima della pandemia, hanno affermato le fonti. Altri fornitori di TV oltre a Samsung come LG Electronics, TCL e Sony stanno tutti abbassando il loro obiettivo di spedizione annuale anche per quest’anno e come se non bastasse riducendo il numero di pannelli LCD che acquistavano.