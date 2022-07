Orsi polari: scoperta popolazione in area impossibile

Grandissima la sorpresa in Groenlandia dove, in una posizione all’apparenza impossibile e impraticabile, è stata scoperta un’intera popolazione di orsi polari.

Dalla Groenlandia arriva una notizia incredibile: in una posizione impossibile è stata scoperta una popolazione di orsi polari. La cosa curiosa è che l’area dove sono stati trovati questi animali non è affatto confortevole per loro. Essa, in primis, è priva delle piattaforme di ghiaccio galleggianti con cui gli orsi sono soliti cacciare.

Secondo gli scienziati, pare che questi orsi sconosciuti si siano mimetizzati nelle nevi circostanti per moltissimi anni, passando così inosservati. Una prima teoria sostiene che, in conseguenza del cambiamento climatico, anche loro si siano abituati a nuove condizioni di vita, mutando le loro abitudini.

Approfondendo gli studi si sono riscontrate differenti specie di orsi polari, come testimonia una ricerca condotta direttamente in Groenlandia. Nella zona sud-orientale della Groenlandia è stata scoperta una popolazione di 300 individui che pare esser stata distante 200 anni dalle altre specie. Questo ha contribuito non solo allo sviluppo di una popolazione differente ma anche allo sviluppo di diverse abitudini.

Nel tentativo di adattarsi al cambiamento climatico pare che questi orsi abbiano sfruttato i frammenti dovuti allo scioglimento dei ghiacci per cacciare e sopravvivere. Nel Nord della regione tale fenomeno pare sia più frequente, infatti gli esemplari del Sud se la passano peggio.

Secondo studi recenti, presto lo scioglimento vasto dei ghiacci metterà a rischio serio di estinzione gli orsi polari. Nemmeno lo spirito di adattamento di questi meravigliosi mammiferi potrà salvarli se non saremo in grado di invertire la rotta in fretta.