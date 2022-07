Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film – Il trailer del progetto animato di Netflix

Ad agosto sulla piattaforma streaming Netflix arriverà Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film, e da poco è staro diffuso il trailer ufficiale del lungometraggio animato che riporta al centro dell’attenzione i personaggi creati dai fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird.

Qui sotto trovate il trailer de Il Destino delle Tartarughe Ninja: Il film.

Questa è la descrzione del lungometraggio proposta da Netflix:

Le Tartarughe Ninja tornano all’azione con le loro bravate adolescenziali in questa avventura comica che alza la posta in gioco come mai prima d’ora.

La storia è basata sulla serie animata Rise of the TMNT, che è durata per due stagioni dal 2018 al 2020. Durante questa nuova avventura le tartarughe se la dovranno vedere con il super villain alieno Krang.

I produttori del film sono gli stessi della serie animata, ovvero Andy Suriano e Ant Ward. Le voci originali saranno quelle di Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog) che farà Leonardo, Omar Benson Miller (The Unicorn) sarà Raffaello, Brandon Mychal Smith farà Michelangelo, Josh Brener (Silicon Valley) sarà Donatello, Kat Graham (Vampire Diaries) darà voce ad April, ed Eric Bauza farà Splinter. Haley Joel Osment (Il Sesto Senso) sarà tra gli altri membri del cast.

Le Tartarughe Ninja: il film arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 5 agosto.